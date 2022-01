Évolution des SGBDR à l'ère du Cloud hybride, des conteneurs et du Big Data

L'orateur de la conférence, DBA Db2 et commentateur, Ember Crooks, avait posté plus tôt cette année « db2u me semble incroyable » et « db2u, conceptuellement, est une façon presque "cloud-native" de faire un système de gestion de base de données relationnelle ». Mais elle a également souligné « le problème que je rencontre est que db2u n'est disponible que sur RedHat OpenShift. » Maintenant, selon Crooks, IBM semble porter Db2u sur les services de conteneurs Amazon EKS et Azure AKS.La transformation numérique a remodelé la façon dont les entreprises interagissent avec leurs clients. Si elle a apporté une valeur ajoutée considérable à leurs activités, elle a également introduit un nouvel ensemble d'initiatives technologiques - telles que le cloud hybride et la normalisation des outils et des processus dans l'ensemble de l'entreprise - qui a ajouté un niveau de complexité élevé à de nombreux rôles informatiques.Si l'on ajoute à cela une pénurie mondiale de personnes qualifiées capables d'occuper des postes clefs dans le domaine de la technologie, il faut répondre à ces nouvelles initiatives par des programmes innovants permettant de combler les pénuries et les lacunes en matière de compétences. Ironiquement, l'utilisation de la technologie elle-même peut être la meilleure option pour les entreprises qui cherchent à combler les lacunes en matière de compétences et à faire progresser leurs objectifs de transformation numérique. Cela est particulièrement vrai dans les environnements complexes, tels que la gestion et le développement de bases de données Db2 pour les centres de données mainframe.IBM Db2 est une gamme de produits de gestion de données qui comprend la base de données relationnelle Db2. Les produits sont dotés de fonctionnalités optimisées par l'IA, afin de moderniser la gestion des données structurées et non structurées dans les environnements sur site et multiclouds. En contribuant à rendre vos données simples et accessibles, la gamme Db2 permet à votre entreprise de tirer parti de l'IA.Pour obtenir des informations rapides, il faut disposer d'une base de gestion des données flexible alimentée par des technologies modernes et suffisamment agile pour fournir des données partout où elles sont nécessaires. IBM Db2 Database on IBM Cloud Pak for Data associe un système de gestion de données éprouvé, inspiré par l'IA et prêt pour l'entreprise, à une plate-forme de données et d'IA intégrée, construite sur la base sécurisée et évolutive Red Hat OpenShift.Le paysage des SGBDR a évolué à la vitesse de l'éclair : le Cloud hybride, les conteneurs, l'infusion de l'IA/ML dans l'écosystème, les nouvelles solutions de stockage comme le stockage d'objets et les types de données comme JSON et Graph ont laissé les DSI à la recherche de bases de données polyvalentes ou universelles qui répondent aux besoins de leur entreprise. D'autres défis liés à la croissance exponentielle des données, au besoin de requêtes géosensibles et à l'intégration profonde de la gouvernance ont accéléré l'évolution des technologies de virtualisation des données en comblant les écarts entre les magasins de données hétérogènes et en éliminant le besoin de déplacer les données.IBM n'est pas le seul fournisseur à s'intéresser à DB2, des tiers tels que BMC visent à aider les utilisateurs de DB2 à gérer, optimiser et sauvegarder la plate-forme sur le mainframe. April Hickel, VP de l'optimisation et de la transformation Intelligent Z chez BMC, a déclaré : « BMC constate une croissance et une utilisation continues de Db2 chez les clients, en accord avec la tendance positive de croissance du mainframe. »Dans la dernière enquête de BMC sur les mainframes, 68 % des personnes interrogées s'attendent à une croissance des MIPS la perspective la plus élevée en 15 ans d'histoire de notre rapport annuel. « BMC continue d'investir dans DB2 avec des versions trimestrielles de nos solutions DB2 en mettant l'accent sur l'automatisation avec des intégrations de pipeline CI/CD, en utilisant l'IA/ML pour détecter de manière proactive les problèmes, automatiser l'isolation des causes profondes et optimiser les performances des bases de données », a déclaré Hickel. Ember Crooks, conférencier, Db2 DBA et commentateur, avait déclaré, voici, la grosse erreur que fait IBM avec Db2 en conteneurs :« J'ai appris l'existence de db2u pour la première fois à l'automne 2019. Je ne sais pas s'il était encore disponible publiquement à ce moment-là, mais j'étais à un sommet des consultants Gold d'IBM au laboratoire d'IBM Toronto. Une partie de cette réunion était une "foire scientifique" de différents aspects sur lesquels les développeurs travaillaient pour Db2. J'ai appris des choses que je ne peux pas partager, des choses que je ne pouvais pas partager à l'époque, mais que je peux partager maintenant, et certaines choses sur des produits qui existaient déjà et qui étaient publics à l'époque. Il y avait peut-être 10 ou 15 tables différentes dans une pièce, toutes parlant de choses différentes. C'était vraiment l'une de mes parties préférées du sommet. Je me souviens très bien de trois d'entre eux maintenant, un an et demi plus tard, et le plus clair dans mon esprit est db2u. »« Je crois fermement que db2u pourrait être un énorme avantage stratégique pour IBM. Dans un monde où les fournisseurs traditionnels de SGBDR d'entreprise luttent pour rester pertinents et faire partie des discussions pour de nombreux nouveaux projets, db2u se démarque. db2u, conceptuellement, est une façon presque "cloud-native" de faire un système de gestion de base de données relationnelle. Bien que le terme "natif du cloud" soit un mot à la mode, c'est un mot que de nombreuses organisations exigent aujourd'hui. Décortiquons-le un peu. »Ce qui est présenté à l'utilisateur final comme une application unique est en fait livré comme un ensemble de services coopérants. Dans le cas des bases de données, l'utilisateur final est souvent en fait l'application. L'idée est également que les différents composants peuvent être mis à l'échelle de manière indépendante en fonction des besoins et de la charge. Le Db2 traditionnel n'est pas très performant sur ce point, car il n'y a qu'une seule grande installation et tous les composants sont fortement interdépendants au lieu d'être quelque peu indépendants. »Noel Yuhanna, veep et analyste principal de Forrester, a déclaré que l'intérêt pour Db2 de la part de la communauté technologique au sens large est également en baisse. « Nous ne recevons plus autant de demandes de renseignements sur Db2 aujourd'hui qu'il y a cinq ou sept ans. Cependant, nous constatons que de nombreux clients fidèles d'IBM apprécient l'échelle, la fiabilité, la sécurité et les performances de Db2, ainsi que les outils permettant de prendre en charge diverses charges de travail. »IBM semble avoir souffert du transfert de Db2 vers le cloud, a-t-il ajouté. Mais Big Blue a innové avec l'apprentissage automatique dans la base de données, la prise en charge des requêtes distribuées grâce à la virtualisation des données, et le support des environnements de cloud hybride. « L'avenir de Db2 dépendra de la capacité d'IBM à attirer des clients non IBM, à continuer à fournir une automatisation et une intelligence avancées, et à développer des cas d'utilisation plus modernes », a déclaré Yuhanna.Source : IDUG Quel est votre avis sur le sujet ?